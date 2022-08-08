Президент США Джо Байден в понедельник заявил журналистам, что не ожидает от Пекина каких-либо дополнительных шагов в отношении Тайваня в свете визита на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

"Я не встревожен [по поводу ситуации на Тайване], но я обеспокоен тем, что с их (властей КНР - прим. ТАСС) стороны так много действий, однако я не думаю, что они намерены делать что-то еще", - сказал американский лидер.

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Вооруженные силы Китая в четверг приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории Тайваня. Они должны были завершиться в полдень воскресенья (07:00 мск), но, согласно информации Минобороны КНР, продлены на неопределенный период. Учения начались на следующий день после завершения визита Пелоси в Тайбэй.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

Вооруженные силы Тайваня 9 и 11 августа проведут артиллерийские учения с боевыми стрельбами в уезде Пиндун на юге острова для проверки боевой готовности в ответ на маневры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в водах близ Тайваня. Об этом пишет Radio Taiwan International со ссылкой на Центральное агентство новостей Тайваня.

Ожидается, что тайваньские войска произведут выстрелы из 78 155-мм гаубиц и шести 120-мм минометов. Помимо этого, в учениях примут участие боевые вертолеты AH-1W Super Cobra и AH-64 Apache.

Министерство обороны Тайваня накануне подтвердило, что 66 военных самолетов и 14 военных судов НОАК были замечены в воздушном и морском пространстве вокруг Тайваня. Отмечается, что 22 военных самолета пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Военные учения Китая вокруг Тайваня будут происходить на протяжении длительного времени и принимать все более угрожающие формы, считает китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал три цели маневров КНР.

Ранее власти Китая анонсировали дальнейшее продолжение военных учений вокруг Тайваня, которые были развернуты после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Изначально они должны были завершиться в 7 августа. В КНР пообещали регулярно проводить учения в Тайваньском проливе.

Цели военных учений КНР

Во-первых, по словам политолога, постоянная угроза реальных боевых действий влияет на бизнес, на отток капитала из Тайваня и наносит некоторый прямой ущерб тайваньской экономике.

Во-вторых, учения влияют на внутреннюю политическую жизнь на острове.

«Я думаю, что китайцы рассчитывают на то, что такая демонстрация угрозы снизит поддержку явных сторонников независимости. Именно благодаря прошлым демонстрациям такой готовности большая часть населения Тайваня выступала против любого изменения статус-кво: они не поддерживали полное воссоединение с КНР, но и выступали против любых провокационных шагов в сторону независимости», — рассказал Кашин.

Кроме того, Китай таким образом готовится к возможной дальнейшей эскалации конфликта и к его переходу в полноценную военную фазу, убежден он.

Во-первых, они проводят учения. Во-вторых, постоянное проведение этих учений затрудняет для Тайваня и его американских союзников определение прогнозирования реального времени атаки



Василий Кашин

политолог-китаист

Визит Пелоси и реакция Китая

Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване 2 августа, несмотря на то, что днем ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал политику последнее предупреждение, заявив, что если ее визит состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

Пелоси объяснила прибытие делегации Конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с ее визитом.

В день приземления самолета американского спикера Китай начал масштабные учения в трех акваториях вокруг Тайваня и закрыл авиасообщение вокруг острова до 7 августа. 4 августа армия КНР приступила к масштабным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

Кроме того, после визита Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин собрался ввести санкции против спикера и ее ближайших родственников, а также приостановил поставки песка на остров, импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня.

Торговые суда возобновили движение по Тайваньскому проливу, несмотря на напряженную ситуацию в регионе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные перемещений судов.

По данным отслеживания судов, на которые ссылается агентство, с 6 августа более 40 судов прошли транзитом к югу от главного порта Тайваня, при этом были пройдены четыре зоны из шести.

Судоходство в Тайваньском проливе оказалось под вопросом в связи с проведением 4-7 августа учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг острова. Управление портов и судоходства Тайваня призвало избегать районов учений и использовать альтернативные маршруты для входа и выхода из портов.

НОАК начала масштабные военные учения на фоне ожидаемого визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик прилетела на остров 2 августа и покинула его на следующий день.

Глава МИД КРН Ван И полагает, что США создали тайваньский кризис, чтобы нарастить военное присутствие в регионе. Поэтому Соединенные Штаты спланировали визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил министр иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР).

Wikipedia

«США имеют обыкновение сначала создать проблему, а потом использовать ее для реализации своих стратегических замыслов.



Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе», — цитирует китайского политика НСН.

Ван И заявил, что произошедший визит представителя США на Тайвань «требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия».

Китай призвал США уважать интересы Пекина и отказаться от иллюзии контроля над КНР с помощью Тайваня. Об этом заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь.

«КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем», — приводит заявление РИА «Новости».

У Цянь назвал подобную политику ошибочной и призвал Вашингтон не следовать дальше по этому пути, отмечает НСН.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в своем Twitter сравнила политику США в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда. Такое заявление она сделала в ответ на слова Белого дома об острой реакции КНР на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Китая, нельзя позволять Соединенным Штатам считать себя «мировым полицейским», выстраивающим отношения с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого «запугали и задушили по своему желанию», сообщает сайт «Аргументы и факты».

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в конце мая 2020 года из-за удушающего приема, который применил при задержании полицейский Дерек Шовин.

Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал в отставке Вальдемар Скшипчак спрогнозировал, что США выведут свои войска из Европы и сократят поддержку Украины из-за ситуации на Тайване. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Wprost.

По словам отставного генерала, никто не знает, как будет развиваться тайваньский кризис, поскольку «Пекин непредсказуем».

«Американцам, возможно, придется вывести войска из Европы и сократить поддержку Украины», — сказал Скшипчак.

Он также отметил, что Индо-Тихоокеанский регион для Соединенных Штатов является стратегическим. Как считает экс-командующий, в случае конфликта США сосредоточат свои основные усилия именно в данном субрегионе. Он добавил, что потенциал американских сухопутных войск не позволит им одновременно вести военные действия в двух местах.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Китай призвал США уважать интересы Пекина, а также отказаться от иллюзии контроля над страной с помощью Тайваня.