В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Блинкен высказался о разрешении конфликта на Украине

Елена Прошина

Власти США надеются, что ситуация на Украине со временем будет урегулирована дипломатически, однако сейчас необходимо отстаивать ее суверенитет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Мы надеемся увидеть <...>, что со временем это разрешится дипломатически. Тем временем мы должны отстаивать тезис о том, что суверенитет и независимость Украины важны. Они важны для украинцев, но также и для всего мира», - сказал он в Претории на совместной пресс-конференции с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

Ранее The Wall Street Journal предрек Блинкену провал африканского турне. По мнению журналистов, ведущие страны Африки отказались присоединиться к антироссийской кампании и заняли нейтральную позицию по отношению к ситуации на Украине.

Блинкен рассказал об итогах беседы с Лавровым

Они также отметили, что в ходе своей поездки по странам Африки глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что именно США и ЕС стали виновниками роста цен на продовольствие. Именно из-за западных санкций африканские страны испытывали проблемы с покупкой российских продуктов.

В мире,Видео,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители