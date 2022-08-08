Блинкен высказался о разрешении конфликта на Украине

«Мы надеемся увидеть <...>, что со временем это разрешится дипломатически. Тем временем мы должны отстаивать тезис о том, что суверенитет и независимость Украины важны. Они важны для украинцев, но также и для всего мира», - сказал он в Претории на совместной пресс-конференции с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.