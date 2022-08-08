Блинкен высказался о разрешении конфликта на Украине

Власти США надеются, что ситуация на Украине со временем будет урегулирована дипломатически, однако сейчас необходимо отстаивать ее суверенитет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.
«Мы надеемся увидеть <...>, что со временем это разрешится дипломатически. Тем временем мы должны отстаивать тезис о том, что суверенитет и независимость Украины важны. Они важны для украинцев, но также и для всего мира», - сказал он в Претории на совместной пресс-конференции с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.
Ранее The Wall Street Journal предрек Блинкену провал африканского турне. По мнению журналистов, ведущие страны Африки отказались присоединиться к антироссийской кампании и заняли нейтральную позицию по отношению к ситуации на Украине.
Они также отметили, что в ходе своей поездки по странам Африки глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что именно США и ЕС стали виновниками роста цен на продовольствие. Именно из-за западных санкций африканские страны испытывали проблемы с покупкой российских продуктов.