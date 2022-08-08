Блумберг назвал неожиданную проблему армии США

Американский бизнесмен Майкл Блумберг назвал самой большой проблемой армии США нежелание американцев служить. Об этом он рассказал в своей статье для Bloomberg.

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«Все меньше американцев могут и хотят надевать военную форму. Чтобы сохранить превосходство вооруженных сил, Пентагону необходимо переосмыслить то, как он вербует и удерживает солдат», - считает Блумберг.

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По его словам, чтобы достичь цели в 1,3 миллиона военнослужащих, американской армии необходимо привлечь примерно 150 тысяч новобранцев в шесть типов разных войск.

К концу июня к армии США присоединились 22 тысячи новобранцев, что на 60 процентов ниже годовой цели. Если Пентагон не сможет привлечь больше новых солдат, к концу года в армии будет почти на 40 тысяч военных меньше, чем планировалось, отметил Блумберг.

Среди причин недобора в армию он назвал растущий процент ожирения и употребления наркотиков среди молодежи. По словам Блумберга, только из-за этого доля американцев в возрасте от 17 до 24 лет, имеющих право служить, упала до 23 процентов.

По оценкам военных, среди тех, кто имеет право служить, всего девять процентов «склонны» к этому, что является самым низким показателем с 2007 года, в разгар войны в Ираке.

Сейчас американским новобранцам, которые согласятся начать базовую подготовку в течение 45 дней, предлагают бонус в 35 тысяч долларов и позволяют выбирать, где именно они будут дислоцироваться.

Также в США расширили возможности краткосрочного призыва - теперь некоторые новобранцы могут служить два года вместо стандартных четырех.

По мнению Блумберга, вместо того, чтобы снижать стандарты, Пентагону стоит занять «более прагматичную позицию». Больший приоритет нужно отдать сохранению уже действующих военных - с помощью финансовых бонусов, возможности более быстрого продвижения по службе и стимулов для получения новых навыков.

Ученые из Медицинского колледжа Университета Кентукки ранее пришли к выводу, что у армии США могут возникнуть проблемы с новобранцами из-за «эпидемии ожирения».

Ограничения по весу для американских военных зависят от пола, возраста и роста. К примеру, новобранец ростом пять футов (чуть более полутора метров) в возрасте от 17 до 20 лет должен весить не более 139 фунтов (около 63 килограммов) для мужчин и 120 фунтов (54 килограммов) для женщин.