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47 минут назад

Стала известна дальнейшая судьба памятника Т-34 в Нарве

Елена Прошина

В Эстонии планируют перенести «в безопасное место» танк Т-34, выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей. Такое решение приняла Коалиция городского собрания Нарвы, пишет «Интерфакс».

«Мы понимаем, что будущее нарвского танка уже предопределено – государство намерено убрать все памятники Красной армии из публичного пространства. Чтобы избежать возможного повторения "бронзовой ночи" и сохранить спокойствие горожан, мы решили оставить право решать дальнейшую судьбу танка Нарве», - говорится в сообщении коалиции.

Планируется созвать внеочередное заседание горсобрания, чтобы принять решение о демонтаже танка и переносе его на временное хранение в «безопасное место».

В свою очередь, премьер-министр Эстонии Кая Каллас намерена посетить Нарву для обсуждения с местными руководителями ситуации вокруг советских памятников. В частности, она планирует объяснить решение правительства о том, почему памятники, установленные советской властью, должны быть демонтированы.

По ее словам, местные жители могут чтить свои традиции, но это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу.

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