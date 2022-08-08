Мэр Будапешта назвал Венгрию не лучшим местом для беженцев с Украины

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли мэра Будапешта Гергея Карачоню, который, думая, что разговаривает с мэром Киева Виталием Кличко, заявил, что для украинских беженцев Венгрия не лучшее место. Об этом пранкеры сообщили в своем Telegram-канале.
На просьбу собеседника назвать число беженцев в стране мэр заявил, что не может назвать точные данные, так как правительство не афиширует их, кроме того, большинство беженцев с Украины, передвигаясь по Венгрии, направились в Польшу. Те же, кто остались в Будапеште и кому власти столицы предоставили убежище, в основном являются венгроязычными украинцами из Закарпатья, но их «не больше 2 тыс.», уточнил мэр.
Карачонь также отметил, что ЕС поддержал страны, принявшие беженцев с Украины, но лично он считает, что Венгрия — «не самое лучшее место» для их пребывания.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала украинского кризиса территорию Украины покинули 6 737 208 беженцев.