Мэр Будапешта назвал Венгрию не лучшим местом для беженцев с Украины

Российские пранкеры Вован ( Владимир Кузнецов ) и Лексус ( Алексей Столяров ) разыграли мэра Будапешта Гергея Карачоню, который, думая, что разговаривает с мэром Киева Виталием Кличко , заявил, что для украинских беженцев Венгрия не лучшее место. Об этом пранкеры сообщили в своем Telegram-канале.

На просьбу собеседника назвать число беженцев в стране мэр заявил, что не может назвать точные данные, так как правительство не афиширует их, кроме того, большинство беженцев с Украины, передвигаясь по Венгрии, направились в Польшу. Те же, кто остались в Будапеште и кому власти столицы предоставили убежище, в основном являются венгроязычными украинцами из Закарпатья, но их «не больше 2 тыс.», уточнил мэр.