Турция заявила о новой архитектуре безопасности из-за Украины

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара начала готовиться к появлению новой архитектуры безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.

Чавушоглу заявил, что главное для Турции - защита общих с Европой интересов.

«В процессе формирования новой архитектуры безопасности в Европе нужно действовать предельно продуманно. Турция уже сегодня готовится к этому», - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев сейчас работает над восстановлением глобальной архитектуры безопасности.

Переломным моментом в ситуацию с глобальной безопасностью он назвал 2014 год и отсутствие «немедленной и ощутимой» ответственности России за присоединение Крыма.