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4 минуты назад

Турция заявила о новой архитектуре безопасности из-за Украины

Мария Иванова

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара начала готовиться к появлению новой архитектуры безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.

Турция заявила о новой архитектуре безопасности из-за Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чавушоглу заявил, что главное для Турции - защита общих с Европой интересов.

«В процессе формирования новой архитектуры безопасности в Европе нужно действовать предельно продуманно. Турция уже сегодня готовится к этому», - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев сейчас работает над восстановлением глобальной архитектуры безопасности.

Переломным моментом в ситуацию с глобальной безопасностью он назвал 2014 год и отсутствие «немедленной и ощутимой» ответственности России за присоединение Крыма.

Зеленский заявил, что в долгосрочной перспективе должна появиться эффективная архитектура глобальной безопасности, которая сможет гарантировать, что масштабных конфликтов между странами больше не будет.

В мире,Владимир Зеленский,Мевлют Чавушоглу,МИД Турции,
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