В Нарве снесут памятник Т-34

«Правящая коалиция в воскресенье вечером решила созвать при первой возможности заседание городского собрания, на котором будет принято решение поручить управе демонтировать мемориал и временно перенести его в закрытое и безопасное место на территории города», — заявил депутат города Нарва Денис Ларченко. Он также отметил, что при городском собрании планируют учредить комиссию, которая будет «определять судьбу других советских памятников на территории города».

По словам Ларченко, такой формат взаимодействия позволит «снизить напряженность», которая возникла в Нарве после начала воплощения планов правительства Латвии по переносу всех советских памятников из общественного пространства.

В ночь с 3 на 4 августа жители Нарвы собрались возле танка Т-34 и оставались у него до утра, чтобы защитить его от возможного сноса. Мэр города Катри Райк, которая ранее выступала против сноса памятника, обратилась на следующий день к премьер-министру Эстонии Кае Каллас с просьбой разрешить конфликтную ситуацию. Мэр отметила, что возле памятника собралось около 150 человек и это нельзя недооценивать.