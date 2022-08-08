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20 минут назад

В ДНР назвали число потерь среди украинских военных

Lenta.ru

Число потерь среди украинских военных в Донбассе может быть намного выше официальных данных, предположительное число назвал заместитель начальника Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Его слова приводит РИА Новости.

В ДНР назвали число потерь среди украинских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Может быть даже и больше 193 тысяч [человек]. Мы знаем о том, что они всегда занижают позиции. Значит, их намного больше», — заявил замглавы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде регионов. Среди них он выделил Донбасс, Харьковщину и юг страны. По его словам, Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие направления в Донецкой области наиболее опасны для украинских военных.

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