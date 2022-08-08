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9 минут назад

В СВР раскрыли планы Польши по захвату экономики Украины

Елена Прошина

Польша готовится установить контроль над экономикой Украины, а Киев фактически начал распродавать экономику Варшаве. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, пишет ТАСС.

В СВР заявили о продолжающей «освоение» Украины Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, отмечается, что Польша готовится к установлению контроля над наиболее перспективными отраслями экономики Украины. В свою очередь, украинские власти по сути уже приступили к распродаже своих отраслей экономики Варшаве.

«Поступающая в службу информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далеко идущих планов в отношении Украины. Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения "польских миротворческих сил" в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», - говорится в заявлении.

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В частности, польские компании скупают украинское зерно по заниженным ценам, обрекая предприятия Украины на банкротство. Предполагается, что после этого будут выкуплены активы по бросовым ценам. Так, к примеру, есть факты продажи ячменя нового урожая по $30 за тонну, что почти в 5 раз дешевле реальной стоимости.

«Нынешние киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом "бизнес-проекте" польским соседям. Параллельно польская сторона инвестирует средства в создание транспортной инфраструктуры и другой логистики для беспрепятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены значительно выше», - говорится в сообщении.

Напомним, в июле Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши и закон о приватизации, допускающий продажу украинских промышленных предприятий с 50-процентной скидкой.

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