Власти Украины обеспокоены публикациями мировых СМИ и отчетами международных организаций о торговле Киева западным оружием и гумпомощью, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. В своем Telegram-канале он отметил, что эта ситуация грозит украинскому руководству «гражданскими бунтами» из-за экономического кризиса.

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«В офисе лицедея-Зеленского обеспокоены отчетами и публикациями мировых сми и международных организаций, которые стали иметь массовый характер, о торговле киевским режимом западным оружием и гуманитарной помощью. Данная ситуация на фоне экономического кризиса может спровоцировать гражданские бунты», — написал Кива.

С точки зрения экс-депутата, беспокойство Киева связано с осознанием того, что подобная ситуация угрожает руководству республики. Как подчеркнул Кива, по факту это «первые шаги по отстранению команды Зеленского от власти».