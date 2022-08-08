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23 минуты назад

Экс-депутат Рады Кива рассказал о первых шагах к отстранению Зеленского от власти

Газета.Ru

Власти Украины обеспокоены публикациями мировых СМИ и отчетами международных организаций о торговле Киева западным оружием и гумпомощью, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. В своем Telegram-канале он отметил, что эта ситуация грозит украинскому руководству «гражданскими бунтами» из-за экономического кризиса.

Экс-депутат Рады рассказал о первых шагах к отстранению Зеленского от власти
Фото: ReutersReuters

«В офисе лицедея-Зеленского обеспокоены отчетами и публикациями мировых сми и международных организаций, которые стали иметь массовый характер, о торговле киевским режимом западным оружием и гуманитарной помощью. Данная ситуация на фоне экономического кризиса может спровоцировать гражданские бунты», — написал Кива.

В США начали искать замену Зеленскому

С точки зрения экс-депутата, беспокойство Киева связано с осознанием того, что подобная ситуация угрожает руководству республики. Как подчеркнул Кива, по факту это «первые шаги по отстранению команды Зеленского от власти».

Ранее бывший депутат Верховной рады не исключил, что 2023 год большая часть Украины встретит в составе России.

В мире,Илья Кива,Верховная Рада,
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