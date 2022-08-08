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9 минут назад

На Украине раскрыли планы по производству Bayraktar

Лера Букина

На Украине построят завод по производству ударных беспилотников Bayraktar. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает РБК.

На Украине раскрыли планы по производству Bayraktar
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что благодаря этому украинские комплектующие можно будет ставить на турецкие беспилотники. В частности, речь идет о двигателях.

«Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода. Владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине», - отметил Боднар.

Ранее глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что Министерства обороны Украины и Турции продолжают работать над проектом по строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине.

В мире,Армия,Алексей Резников,
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