На Украине раскрыли планы по производству Bayraktar

На Украине построят завод по производству ударных беспилотников Bayraktar. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает РБК.
Он подчеркнул, что благодаря этому украинские комплектующие можно будет ставить на турецкие беспилотники. В частности, речь идет о двигателях.
«Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода. Владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине», - отметил Боднар.
Ранее глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что Министерства обороны Украины и Турции продолжают работать над проектом по строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине.