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20 минут назад

Украинку-русофобку выгнали с эфира итальянского ТВ за критику Путина

Жительницу Украины выгнали с прямого эфира итальянской телепередачи за критику президента России Владимира Путина и русских. Об этом она рассказала в разговоре с русскоязычной собеседницей. Отрывок онлайн-интервью опубликовал Telegram-канал URA.RU.

Украинку выгнали с эфира итальянского ТВ за критику Путина
Фото: ReutersReuters

Италия... меня вообще выперли с эфира. У них там большое шоу, они там все сидят, трындят, — сказала украинка.

По ее словам, ведущие итальянской передачи попросили ее рассказать про российско-украинской конфликт, и, как сказала украинка, ее смутило слово конфликт.

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В ходе программы телеведущие напомнили собеседнице, что ее родственники проживают в России и им там хорошо, следовательно, они боятся связываться с [украинскими] нацистами. Украинка раскритиковала российского президента и спецоперацию, а после ее выгнали с эфира.

Она сообщила, что прямое включение было рассчитано на сорок минут, однако участвовала она там не более четырех минут.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») заявил, что МИД РФ следует наделить правом выдворять иностранных граждан из страны за проявление русофобии. По его словам, избавляться от русофобов следует немедленно.

В мире,Султан Хамзаев,Владимир Путин,МИД России,Единая Россия,Госдума,
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