Украинку выгнали с эфира итальянского ТВ за критику Путина

Жительницу Украины выгнали с прямого эфира итальянской телепередачи за критику президента России Владимира Путина и русских. Об этом она рассказала в разговоре с русскоязычной собеседницей. Отрывок онлайн-интервью опубликовал Telegram-канал URA.RU.

Фото: Reuters Reuters

Италия... меня вообще выперли с эфира. У них там большое шоу, они там все сидят, трындят, — сказала украинка.

По ее словам, ведущие итальянской передачи попросили ее рассказать про российско-украинской конфликт, и, как сказала украинка, ее смутило слово конфликт.

В ходе программы телеведущие напомнили собеседнице, что ее родственники проживают в России и им там хорошо, следовательно, они боятся связываться с [украинскими] нацистами. Украинка раскритиковала российского президента и спецоперацию, а после ее выгнали с эфира.

Она сообщила, что прямое включение было рассчитано на сорок минут, однако участвовала она там не более четырех минут.