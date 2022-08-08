Росгвардия разминировала территорию металлургического комбината в Мариуполе

В ведомстве отметили, что в ходе обследования территории комбината на наличие взрывоопасных предметов саперы Росгвардии обнаружили четыре ПЗРК "Игла", 17 ручных противотанковых гранатометов, реактивный пехотный огнемет, 21 противотанковую мину ТМ - 62М, две мины МОН-50, десятки артиллерийских снарядов, 120 мм и 82 мм мин, 69 выстрелов и 45 стартовых зарядов к гранатометам, 165 ручных гранат различных модификаций и 156 запалов к ним, девять минных взрывателей, 23 ВОГ-25 и более тысячи различных боеприпасов к стрелковому оружию. "Особо опасные находки саперы ведомства вывезли на специализированный полигон и уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности", - заключили в Росгвардии.