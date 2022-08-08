В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Росгвардия разминировала территорию металлургического комбината в Мариуполе

ТАССиещё 1

Саперы Росгвардии разминировали территорию металлургического комбината в Донецкой Народной Республике, заминированную украинскими националистами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардия разминировала территорию металлургического комбината в Мариуполе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мариуполе инженерно-саперное подразделение Росгвардии обезвредило территорию металлургического комбината имени Ильича, заминированную украинскими националистами", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе обследования территории комбината на наличие взрывоопасных предметов саперы Росгвардии обнаружили четыре ПЗРК "Игла", 17 ручных противотанковых гранатометов, реактивный пехотный огнемет, 21 противотанковую мину ТМ - 62М, две мины МОН-50, десятки артиллерийских снарядов, 120 мм и 82 мм мин, 69 выстрелов и 45 стартовых зарядов к гранатометам, 165 ручных гранат различных модификаций и 156 запалов к ним, девять минных взрывателей, 23 ВОГ-25 и более тысячи различных боеприпасов к стрелковому оружию. "Особо опасные находки саперы ведомства вывезли на специализированный полигон и уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности", - заключили в Росгвардии.

В мире,Росгвардия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители