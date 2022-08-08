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37 минут назад

CNN снял бегство украинцев в освобожденное РФ Запорожье

Никита Бородкин

Американский канал CNN показал, как украинские граждане бегут на освобожденную Россией территорию Запорожья. Как сообщает URA.RU, в телесюжете журналист удивился тому, что в машинах едут целые семьи со всеми своими вещами и домашними животными.

CNN снял бегство украинцев в освобожденное РФ Запорожье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При беседе многие из них заявляют, что едут забрать своих родственников из Херсона, однако корреспондент считает, что все они хотят остаться в безопасности на контролируемой Россией территории.

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Напомним, что в ходе российской спецоперации Украины российские войска освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали новые администрации, началось вещание российского телевидения, ведется перевод экономики на рубли.

В ближайшее время в Херсонской области должны назвать дату референдума о вхождении в состав российской федерации.

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