Американский канал CNN показал, как украинские граждане бегут на освобожденную Россией территорию Запорожья. Как сообщает URA.RU, в телесюжете журналист удивился тому, что в машинах едут целые семьи со всеми своими вещами и домашними животными.

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При беседе многие из них заявляют, что едут забрать своих родственников из Херсона, однако корреспондент считает, что все они хотят остаться в безопасности на контролируемой Россией территории.

Напомним, что в ходе российской спецоперации Украины российские войска освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали новые администрации, началось вещание российского телевидения, ведется перевод экономики на рубли.