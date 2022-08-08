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11 минут назад

Десятки китайцев заразились новым опасным вирусом

Ura.Ru

В Китае обнаружен новый зоонозный вирус LayV («Ланъя»), которым заразились уже 35 человек. Смертность от этого вируса выше, чем от COVID-19. Информацию передает издание из КНР The Paper.

Десятки китайцев заразились новым опасным вирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Шаньдуне и провинции Хэнань обнаружен новый вирус животного происхождения, способный заразить людей. Генипавирус (им может заражаться человек — прим. ред.). Расследование показало, что были обнаружены 35 пациентов с острой инфекцией LayV», — передает издание со ссылкой на исследование китайских и сингапурских ученых.

Симптомами нового вируса названы: лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия и тошнота. Пока не установлено, может ли он передаваться от человека к человеку. Сообщается также, что уровень смертности от подобных вирусов составляет от 40% до 75%, что намного выше, чем у коронавирусной инфекции.

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