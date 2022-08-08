Гордона задержали на границе с Польшей

Журналист Дмитрий Гордон не смог выехать из Украины в Польшу несмотря на имеющееся разрешение. Его задержали на границе. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Как уточняется, телеведущий хотел пересечь границу через пункт пропуска «Рава-Русская» под Львовом. У него было разрешение на выезд с Украины, однако блогера не выпустили без объяснения причин. По данным СМИ, Гордон проходит по уголовному делу о госизмене.

Ранее сам Гордон высмеивал обвинения о возможном предъявлении ему этой статьи. По его словам, подобные слухи могут распространять только «больные на голову» люди или российская агентура.