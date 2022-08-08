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44 минуты назад

СМИ: Гордона задержали на границе с Польшей

Елена Прошина

Журналист Дмитрий Гордон не смог выехать из Украины в Польшу несмотря на имеющееся разрешение. Его задержали на границе. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Гордона задержали на границе с Польшей
Фото: ТАССТАСС

Как уточняется, телеведущий хотел пересечь границу через пункт пропуска «Рава-Русская» под Львовом. У него было разрешение на выезд с Украины, однако блогера не выпустили без объяснения причин. По данным СМИ, Гордон проходит по уголовному делу о госизмене.

Ранее сам Гордон высмеивал обвинения о возможном предъявлении ему этой статьи. По его словам, подобные слухи могут распространять только «больные на голову» люди или российская агентура.

Напомним, СК России в марте возбудил в отношении Гордона дело после его призывов использовать против Москвы ядерное оружие. Позднее он попал в список экстремистов и террористов. В июле Басманный суд вынес решение о заочном аресте журналиста. Также МВД РФ объявило его в розыск.

В мире,Дмитрий Гордон,МВД России,Следственный комитет,
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