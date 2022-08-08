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1 час назад

Генсек ООН призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС

Свободная пресса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС и допустить на станцию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Генсек ООН призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что атаки на крупнейшую в Европе атомную электростанцию являются самоубийственным актом и призвал прекратить их, пишут Argumenti.ru.

«Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее «СП» писала о том, что украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС.

В мире,Антониу Гутерриш,МАГАТЭ,ООН,
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