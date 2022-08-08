Генсек ООН призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС и допустить на станцию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Он заявил, что атаки на крупнейшую в Европе атомную электростанцию являются самоубийственным актом и призвал прекратить их, пишут Argumenti.ru.
«Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции", — приводит его слова РИА Новости.
Ранее «СП» писала о том, что украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС.