Премьер Грузии захотел вернуть территории республики

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили захотел вернуть территории республики мирным путем. Об этом он написал по случаю 14-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).