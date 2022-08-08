Премьер Грузии захотел вернуть территории республики

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили захотел вернуть территории республики мирным путем. Об этом он написал по случаю 14-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Мы восстановим территориальную целостность и путем объединения страны выберем мирную, разумную политику. Мы верим, что обязательно достигнем цели — объединения Грузии!» — заявил политик о планах государства.