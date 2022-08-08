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1 час назад

Покормившую яблоком черепаху шимпанзе показали на видео

Денис Фьючин

Шимпанзе покормила яблоком черепаху. Животное разделило свою трапезу с рептилией и попало на видео. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале «Лента добра».

На кадрах видно, как примат, откусив кусочек яблока, протянул фрукт черепахе. Рядом находится сородич обезьяны и наблюдает за происходящим.

«Откусив кусочек, обезьяна поняла, что ее другу нечего есть — и с радостью поделилась фруктом», – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что за отставшим от родителей слоненком, купающимся в бассейне отеля, прибежало целое стадо.

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