Покормившую яблоком черепаху шимпанзе показали на видео

Шимпанзе покормила яблоком черепаху. Животное разделило свою трапезу с рептилией и попало на видео. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале «Лента добра».

На кадрах видно, как примат, откусив кусочек яблока, протянул фрукт черепахе. Рядом находится сородич обезьяны и наблюдает за происходящим.

«Откусив кусочек, обезьяна поняла, что ее другу нечего есть — и с радостью поделилась фруктом», – отмечается в публикации.