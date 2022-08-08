Еще два сухогруза с зерном вышли из портов Украины

Еще два сухогруза с сельскохозяйственной продукцией вышли из портов Украины утром 8 августа. Как пишет ТАСС, об этом заявило Минобороны Турции.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации министерства, судно MB SACURA перевезет в Италию 11 тыс. тонн сои, а сухогруз MV ARIZONA, груженый 48,5 тыс. тонн кукурузы, направится в турецкий порт Искендерун.

Тем временем четыре сухогруза, вышедшие 7 августа с Украины, должны прибыть к Стамбулу вечером 8 августа.

Напомним, что в июле Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции подписали договоры о содействии поставкам зерна и удобрений на мировой рынок.