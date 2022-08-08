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35 минут назад

В Херсоне сообщили об ударе ВСУ по Антоновскому мосту

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

В Херсоне сообщили об ударе ВСУ по Антоновскому мосту
Фото: ТАССТАСС

«Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать», — сказал замглавы. Он также добавил, что в результате удара по технике нет критических разрушений, несущие элементы транспортного перехода не пострадали.

Власти администрации отметили, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила большую часть ракет украинских военных. По словам сотрудника администрации, удары наносились из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Мост мы обязательно восстановим и запустим движение», — подытожил Стремоусов.

В мире,Армия,Кирилл Стремоусов,
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