В Херсоне сообщили об ударе ВСУ по Антоновскому мосту

«Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать», — сказал замглавы. Он также добавил, что в результате удара по технике нет критических разрушений, несущие элементы транспортного перехода не пострадали.