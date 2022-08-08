Армения опровергла обвинения Азербайджана в обстрелах на границе

«За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в целом десять раз», — говорится в заявлении азербайджанского Минобороны. Также отмечается, что шесть ударов пришлись на Кяльбаджарский и Лачинский районы.