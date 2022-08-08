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54 минуты назад

Армения опровергла обвинения Азербайджана в обстрелах на границе

Lenta.ruиещё 1

Министерство обороны Армении опровергло обвинения Азербайджана в обстрелах на общей границе, передает РИА Новости.

Армения опровергла обвинения Азербайджана в обстрелах на границе
Фото: Artem Mikryukov / ReutersArtem Mikryukov / Reuters

«За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в целом десять раз», — говорится в заявлении азербайджанского Минобороны. Также отмечается, что шесть ударов пришлись на Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Ереван назвал заявления Баку дезинформацией. В армянском ведомстве объяснили, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остается относительно стабильной и находится под контролем Вооруженных сил Армении.

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