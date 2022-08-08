Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Россией, если в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к РФ. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Мы ничего своего не отдадим», - заявил Зеленский.
По его словам, проведение референдумов закроет для России «любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром».
Глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский сообщал, что в конце апреля Россия передала Украине проект мирного соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.
Зеленский ранее заявлял, что переговоры не возобновятся, пока Киев не получит контроль над территориями, которые он контролировал до 24 февраля.