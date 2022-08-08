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49 минут назад

Зеленский назвал условие отказа от переговоров с Россией

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Россией, если в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к РФ. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Мы ничего своего не отдадим», - заявил Зеленский.

По его словам, проведение референдумов закроет для России «любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром».

Глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский сообщал, что в конце апреля Россия передала Украине проект мирного соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.

Посольство РФ прокомментировало обвинения об "ударах" по ЗАЭС

Зеленский ранее заявлял, что переговоры не возобновятся, пока Киев не получит контроль над территориями, которые он контролировал до 24 февраля.

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