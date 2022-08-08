В ООН назвали «самоубийственными» атаки Украины на Запорожскую АЭС

Генсек ООН Антониу Гуттериш назвал обстрел Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины «самоубийственным» действием. Как сообщает ТАСС, в международной организации поддерживают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в стремлении стабилизировать ситуацию вокруг атомной электростанции.

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Гуттериш выразил надежду, что атаки на АЭС прекратятся, а специалистам МАГАТЭ в ближайшее время предоставят доступ к станции.

Напомним, что ранее в российском Минобороны официально подтвердили информацию об атаке ВСУ по АЭС. По данным оборонного ведомства, снаряды повредили две линии электропередач и водопровод, а осколки ракет были обнаружены в 400 метрах от зоны реактора.