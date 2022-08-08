Военное ведомство Соединенных Штатов применило на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте с Россией, пишет Causeur со ссылкой на военный источник во Франции.
Он заявил, что американская армия «была рядом с ВСУ» с самого начала специальной военной операции. При этом роль американских военных исполняли контрактные «помощники». Такая тактика Минобороны США была применена впервые.
Пентагон проводит «аутсорсинг», ведя поиск за деньги специалистов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине. Собеседник издания отметил, что такие наемники действуют «повсюду, на всех полях сражений».
Напомним, на Западе выделили в качестве помощи Украине на фоне спецоперации России 11 миллиардов долларов, что меньше, чем было оплачено за поставки энергоресурсов из Москвы. Как выяснили в Кильском институте мировой экономики, западные партнеры пообещали предоставить Киеву 31 миллиард долларов. Бюджет Украины получил только треть от обещанной суммы. Это на порядок меньше той суммы, которую получила Москва за свои углеводороды за тот же период времени.