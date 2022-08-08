Во Франции раскрыли новую тактику Пентагона на Украине

Военное ведомство Соединенных Штатов применило на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте с Россией, пишет Causeur со ссылкой на военный источник во Франции.

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Он заявил, что американская армия «была рядом с ВСУ» с самого начала специальной военной операции. При этом роль американских военных исполняли контрактные «помощники». Такая тактика Минобороны США была применена впервые.

Пентагон проводит «аутсорсинг», ведя поиск за деньги специалистов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине. Собеседник издания отметил, что такие наемники действуют «повсюду, на всех полях сражений».