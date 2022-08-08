КНР: США создают кризис, а потом обвиняют в нем других

Соединенные Штаты сами создают кризис, после чего ищут оправдания своим неверным заявлениям и действиям. При этом Вашингтон искажает факты и перекладывает ответственность на других, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя военного ведомства КНР У Цяня.

По его словам, китайские власти выступают против этого. Отмечается, что США спровоцировали и создали напряженную ситуацию в Тайваньском проливе, и поэтому Вашингтон должен нести полную ответственность за «серьезные последствия». Цянь напомнил, что КНР и раньше предупреждала о своей обстоятельной позиции по отношениям Пекина и Вашингтона и вооруженных сил двух стран, а также по тайваньскому вопросу. При этом китайские власти делали представления в связи с визитом спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, однако Вашингтон сказал одно, а сделал другое, поддерживая визит спикера на остров.