В ФРГ заявили о важности поддержки каналов связи с Россией

«Пока что в связи с политической ситуацией поездок в Россию больше не планируется… Конечно, я бы хотела, чтобы правительство Германии держало открытыми каналы связи с Россией, потому что тогда у нас не было бы многих нынешних проблем», — цитируют интервью РИА «Новости».