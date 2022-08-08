Деструктивный визит: как «китайский дракон» собирается «сожрать» США после тайваньского посещения

С замиранием сердца мир прильнул к сайту Flight Radar, который в режиме реального времени отслеживал движение авилайнера со спикером конгресса США Ненси Пелоси на борту, направлявшегося на Тайвань. Пекин, который не признает его независимость, неоднократно предостерегал Вашингтон от подобных провокаций, но когда это кого-то останавливало в Белом доме? Тем более, если надо публично унизить своего оппонента и указать ему его место в этом мире.

Фото: Taiwan Foreign Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress Taiwan Foreign Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пелоси, несмотря на весь ажиотаж, благополучно прилетела, никто ее самолет не сбил, война не началась, и провела на острове почти сутки и так же благополучно улетела Можно было бы решить, что Пекин просто взял и проглотил такое смертельное оскорбление, но в китайском мировоззрении есть важный аспект - страшнее всего потерять лицо. Если такое случилось, то китаец обязан мстить, пока лицо не потеряет враг. Так что провокацию с визитом Пелоси Пекин, судя по всему, не простит.

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Тайбэй удостоил Пелоси госнаграды - Ордена благожелательных облаков. Благожелательные облака - традиционный китайский символ доброго предзнаменования. Но официальная реакция министра иностранных дел Китая господина Ван И абсолютно четко дала понять, что ничего хорошего ни Тайваню, ни США ждать не стоит. Он назвал визит Пелоси откровенным фарсом и посягательством на суверенитет Китая «под видом демократии».

«Те, кто играет с огнем, не придут к ни к чему хорошему, а те, кто оскорбляет Китай, должны быть наказаны», - сказал он.

США не раз заявляли, что поддерживают принцип «одного Китая». Визит показал, что эти слова оказались всего лишь словами. Поступок Пелоси в Китае восприняли не просто как провокацию, но как настоящее оскорбление. Для Поднебесной единство - сакральная тема. Своей провокацией Вашингтон не только создал политическую напряженность, но и затронул важные принципы китайского менталитета.

То, что сначала могло показаться бездействием отступившего обернулось настоящей катастрофой для тех, кто посчитал, что способен переиграть государство-родоначальника восточных единоборств. Почерк Си Цзиньпина - это всегда немножко подождать, а потом развернуть системное наступление, которое будет продолжаться и переходить из одной фазы в другую вплоть до решения проблемы, которое устроит Пекин.

Едва самолет Пелоси покинул Тайвань, официальный Пекин объявил об экономических санкциях против острова. Приостановлен импорт на материк сельхозпродукции, ограничен импорт рыбы. Также власти КНР вводят санкции против двух крупных фондов Тайбэя - «Тайваньского фонда за демократию» и «Фонда международного сотрудничества и развития». Но самый страшный удар для Тайваня - песчаное эмбарго, так как он является признанным мировым лидером по производству микрочипов. Эмбарго на китайский кварцевый песок может полностью остановить это производство, что гарантированно убьет экономику острова.

Вслед за санкциями против Тайваня последовали и меры в отношении США: Пекин объявил, что приостанавливает контакты с Вашингтоном по линии военных ведомств, что в США ощутили моментально, когда попытались связаться с КНР и потребовать прекратить учения у берегов Тайваня - в Пекине просто не взяли трубку. Кроме того, будут приостановлены контакты по целому ряду других стратегически важных направлений.

Известная шутка гласит, что даже если ты хорошо умеешь что-то делать, всегда найдется китаец, который сделает это лучше. И санкции Пекина против США - очередное тому подтверждение. Пекин вводит персональные санкции против Пелоси и ее близких, грядут и более серьезные меры - гигантский завод по производству батарей для Tesla и Ford в Штатах похоже так и не будет построен. Китайские поставщики начинают ограничивать экспорт в США компонентов и запчастей для электроники и гаджетов. И такой ответ очень чувствителен для Соединенных Штатов и ясно дает понять, кто находится в сильной позиции в этом санкционном противостоянии.