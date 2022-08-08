Европа решила отнять газ у развивающихся стран

В попытке отказаться от поставок из РФ европейские страны отбирают газ у развивающихся государств, провоцируя там энергетический кризис. Об этом написал обозреватель издания Handelsblatt Матиас Пир.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

Он заявил, что проблемы с электроснабжением уже есть в Бангладеше и Пакистане.

— Желая освободиться от зависимости от российского газа, Евросоюз вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам, — отметил журналист.

По мнению Пира, желание ЕС найти альтернативные источники не должно осуществляться путем отвлечения энергоресурсов из других частей мира.

— Значительная часть танкерного флота, который до недавнего времени доставлял СПГ в основном в Азию, теперь направляется в Европу, чтобы компенсировать дефицит газа в регионе. Евросоюз не должен решать свои энергетические проблемы за счет стран глобального Юга, — сказано в материале.

Журналист подчеркнул, что действия Европы усугубляют страдания миллионов граждан в развивающихся странах.