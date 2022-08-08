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51 минуту назад

Handelsblatt: Европа отнимает газ у развивающихся стран из-за отказа поставок из РФ

Вечерняя Москваиещё 8

В попытке отказаться от поставок из РФ европейские страны отбирают газ у развивающихся государств, провоцируя там энергетический кризис. Об этом написал обозреватель издания Handelsblatt Матиас Пир.

Европа решила отнять газ у развивающихся стран
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва

Он заявил, что проблемы с электроснабжением уже есть в Бангладеше и Пакистане.

— Желая освободиться от зависимости от российского газа, Евросоюз вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам, — отметил журналист.

По мнению Пира, желание ЕС найти альтернативные источники не должно осуществляться путем отвлечения энергоресурсов из других частей мира.

— Значительная часть танкерного флота, который до недавнего времени доставлял СПГ в основном в Азию, теперь направляется в Европу, чтобы компенсировать дефицит газа в регионе. Евросоюз не должен решать свои энергетические проблемы за счет стран глобального Юга, — сказано в материале.

Журналист подчеркнул, что действия Европы усугубляют страдания миллионов граждан в развивающихся странах.

7 августа австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс назвал действия Евросоюза в отношении РФ шизофренией. По его мнению, лидеры европейских стран ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения санкций против России.

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