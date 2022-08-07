В Австрии назвали шизофренией политику ЕС в отношении России

Европейские лидеры ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения антироссийских санкций, заявил австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс в эфире передачи Fellner! LIVE на канале OE24.TV.

«Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России , то не нужно потом жаловаться, что остался без них», – приводит его слова РИА «Новости» .

Он упомянул, что Европа сталкивается с трудностями при попытке заменить российское голубое топливо поставками из других стран, например, из Катара.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.