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1 час назад

Жителей Швейцарии призвали запастись свечами и дровами перед зимой

Lenta.ru

Президент Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике (ElCom) Вернер Люгинбюль призвал сограждан запастись свечами и дровами перед зимой. Такое заявление он сделал в интервью NZZ am Sonntag.

Жителей Швейцарии призвали запастись свечами и дровами перед зимой
Фото: ReutersReuters

Он предупредил, что страну ожидает суровая зима. По его словам, не исключены отключения питания.

«Каждый должен подумать о том, что он будет делать в случае отключения электроэнергии на несколько часов», — сказал он.

В связи с этим он указал, что в доме желательно наличие достаточного количества свечей. Кроме того, жители страны, у которых есть дровяная печь, «должны убедиться, что у них достаточно дров».

Глава ElCom также отметил, что Европа рискует столкнуться с масштабным дефицитом электроэнергии и газа.

Ранее глава управления лесного фонда Молдавии Юлиан Мамай рассказал о том, что жители страны активно запасаются дровами, несмотря на рост цен на древесину на 10 процентов.

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