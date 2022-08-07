Жителей Швейцарии призвали запастись свечами и дровами перед зимой

Президент Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике (ElCom) Вернер Люгинбюль призвал сограждан запастись свечами и дровами перед зимой. Такое заявление он сделал в интервью NZZ am Sonntag.

Фото: Reuters Reuters

Он предупредил, что страну ожидает суровая зима. По его словам, не исключены отключения питания.

«Каждый должен подумать о том, что он будет делать в случае отключения электроэнергии на несколько часов», — сказал он.

В связи с этим он указал, что в доме желательно наличие достаточного количества свечей. Кроме того, жители страны, у которых есть дровяная печь, «должны убедиться, что у них достаточно дров».

Глава ElCom также отметил, что Европа рискует столкнуться с масштабным дефицитом электроэнергии и газа.