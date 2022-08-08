Эрдоган напомнил Финляндии и Швеции об условиях вступления в НАТО

«Мы четко обозначили нашу позицию на саммите НАТО в Мадриде. Членство в НАТО стран, на улицах которых свободно разгуливают члены Рабочей партии Курдистана [РПК], наносит вред ценностям альянса. В отношении Финляндии и Швеции мы придерживаемся четкой и решительной позиции. Пока они не сдержат слово, Турция не одобрит членство двух стран в НАТО», – цитирует Эрдогана ТАСС.