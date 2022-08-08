Эрдоган напомнил Финляндии и Швеции об условиях вступления в НАТО

Анкара не намерена поддерживать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Мы четко обозначили нашу позицию на саммите НАТО в Мадриде. Членство в НАТО стран, на улицах которых свободно разгуливают члены Рабочей партии Курдистана [РПК], наносит вред ценностям альянса. В отношении Финляндии и Швеции мы придерживаемся четкой и решительной позиции. Пока они не сдержат слово, Турция не одобрит членство двух стран в НАТО», – цитирует Эрдогана ТАСС.
Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявлял, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.