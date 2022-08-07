Джонсон продает свой таунхаус в Лондоне

Подавший в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон выставил на продажу свой таунхаус в Лондоне. Он оценил объект в 1 млн 600 тысяч фунтов стерлингов. При этом Mirror отмечает , что политик покупал дом намного дешевле — за 1 млн 200 тысяч фунтов стерлингов.

По информации издания, это дом с четырьмя спальнями. Борис и Кэрри Джонсоны приобрели его в июле 2019 года, когда Джонсон стал британским премьером. Mirror напоминает, что семья политика планировала сдавать этот таунхаус в аренду за 4 тысячи фунтов стерлингов в месяц, но так и не осуществила замысел.