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1 час назад

Джонсон продает свой таунхаус в Лондоне

BFM.RUиещё 1

Подавший в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон выставил на продажу свой таунхаус в Лондоне. Он оценил объект в 1 млн 600 тысяч фунтов стерлингов. При этом Mirror отмечает, что политик покупал дом намного дешевле — за 1 млн 200 тысяч фунтов стерлингов.

Джонсон продает свой таунхаус в Лондоне
Фото: ReutersReuters

По информации издания, это дом с четырьмя спальнями. Борис и Кэрри Джонсоны приобрели его в июле 2019 года, когда Джонсон стал британским премьером. Mirror напоминает, что семья политика планировала сдавать этот таунхаус в аренду за 4 тысячи фунтов стерлингов в месяц, но так и не осуществила замысел.

В мире,Борис Джонсон,
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