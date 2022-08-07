Турция отреагировала на применение Израилем силы в Газе

МИД Турции в воскресенье осудил проведение Израилем операции в секторе Газа, которая привела к жертвам среди мирного населения, а также действия израильских властей, разрешивших еврейским поселенцам посетить территорию иерусалимской мечети Аль-Акса. Об этом говорится в сообщении турецкого министерства в Twitter.
"Мы решительно осуждаем продолжающееся применение силы Израилем против мирного населения и инициативы по совершению богослужения в мечети Аль-Акса. Подстрекательские действия, которые открыто нарушают статус-кво Храмовой горы и мечети Аль-Акса, только нагнетают напряженность в регионе. Мы вновь призываем правительство Израиля не допускать действий, которые были бы направлены против статуса и духовного наследия Аль-Аксы", - говорится в релизе.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил о столкновениях на территории иерусалимской мечети после того, как сотни поселенцев во главе с депутатом Бен-Гвиром появились возле Аль-Аксы, чтобы отметить годовщину разрушения древнего иудейского храма. В воскресенье израильские силы безопасности блокировали проход через ворота Баб-эль-Амуд в Старом городе, чтобы предотвратить эскалацию столкновений на Храмовой горе из-за акции еврейских поселенцев.