Турция отреагировала на применение Израилем силы в Газе

"Мы решительно осуждаем продолжающееся применение силы Израилем против мирного населения и инициативы по совершению богослужения в мечети Аль-Акса. Подстрекательские действия, которые открыто нарушают статус-кво Храмовой горы и мечети Аль-Акса, только нагнетают напряженность в регионе. Мы вновь призываем правительство Израиля не допускать действий, которые были бы направлены против статуса и духовного наследия Аль-Аксы", - говорится в релизе.