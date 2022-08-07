Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс

В Ливане заявили, что сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс по техническим причинам. Он ожидает указаний о следующем пункте назначения. Об этом пишет РИА «Новости».

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Глава Минтранспорта Ливана Али Хамия уточнил в социальных сетях, что сухогруз Razoni, идущий из Одессы с грузом кукурузы, сменил маршрут. По его данным, он должен был прибыть в ливанский порт Триполи, но внезапно изменил курс. Возможно, что он «ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения».

Напомним, 22 июля 2022 года в Стамбуле состоялось подписание соглашений в рамках так называемой «продуктовой сделки». Представители сторон договорились о беспрепятственных поставках зерна и удобрений из украинских портов.