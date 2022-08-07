В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс

Елена Прошина

В Ливане заявили, что сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс по техническим причинам. Он ожидает указаний о следующем пункте назначения. Об этом пишет РИА «Новости».

Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс
Фото: ReutersReuters

Глава Минтранспорта Ливана Али Хамия уточнил в социальных сетях, что сухогруз Razoni, идущий из Одессы с грузом кукурузы, сменил маршрут. По его данным, он должен был прибыть в ливанский порт Триполи, но внезапно изменил курс. Возможно, что он «ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения».

Сухогруз Razoni с первым зерном с Украины вошел в пролив Босфор

Напомним, 22 июля 2022 года в Стамбуле состоялось подписание соглашений в рамках так называемой «продуктовой сделки». Представители сторон договорились о беспрепятственных поставках зерна и удобрений из украинских портов.

2 августа к проливу Босфор подошло первое судно, отправленное Украиной. Сухогруз Razoni подошел к стоянке четко по графику, к 21-00. Утром его досмотрели представители Центра координации. После положенных процедур он отправился в Ливан.

В мире,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители