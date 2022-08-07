Amnesty International извинилась из-за своего доклада по Украине

Международная правозащитная организация Amnesty International извинилась за свой последний доклад, вызвавший «страдания и гнев» у украинцев. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает РБК.

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По данным издания, правозащитники отметили, что главным приоритетом при составлении их докладов является желание обеспечить безопасность гражданских лиц. Этой целью в Amnesty International объяснили вызвавшее скандал исследование.

«Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о боевых методах украинских военных»,— заявили в организации.