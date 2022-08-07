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27 минут назад

Amnesty International извинилась за страдания украинцев из-за своего доклада

Lenta.ru

Международная правозащитная организация Amnesty International извинилась за свой последний доклад, вызвавший «страдания и гнев» у украинцев. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает РБК.

Amnesty International извинилась из-за своего доклада по Украине
Фото: ReutersReuters

По данным издания, правозащитники отметили, что главным приоритетом при составлении их докладов является желание обеспечить безопасность гражданских лиц. Этой целью в Amnesty International объяснили вызвавшее скандал исследование.

«Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о боевых методах украинских военных»,— заявили в организации.

Глава украинского бюро Amnesty International ушла с поста

При этом правозащитники заявили, что от выводов доклада не отказываются.

В мире,Amnesty International,
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