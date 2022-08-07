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28 минут назад

Стали известны подробности перемирия Израиля и Палестины

Lenta.ru

Перемирие между Израилем и Палестиной начнется в восемь часов вечера по времени сектора Газы (совпадает с московским). Подробности договоренностей двух сторон стали известны агентству Reuters.

О точном времени прекращения огня агентству сообщил палестинский чиновник. Ранее стало известно, что Израиль согласился на перемирие, которое предложили египетские посредники. Позже согласие на перемирие дала и Палестина.

Израиль согласился на перемирие

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов, после чего появились сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.

Утром 7 августа агентство Maan со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Газы сообщало, что число жертв от ударов израильской авиации по южным провинциям сектора Газа возросло до 29 погибших и 253 раненых.

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