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16 минут назад

Режим прекращения огня сорвался из-за требований «Исламского джихада»

Lenta.ruиещё 1

Установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта было сорвано из-за требований, которые радикальная группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) предъявила к Израилю и Египту как к посреднику в переговорах. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает телеканал «Аль-Джазира», передает ТАСС.

Режим прекращения огня сорвался из-за требований «Исламского джихада»
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что группировка потребовала от Каира предоставить ей ряд гарантий.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива

По данным ТАСС, вечером в воскресенье в Тель-Авиве, а также в соседних Лоде, Бат-Яме, Холоне и Ришон-ле-Ционе снова сработали сирены воздушной тревоги. Жителей призвали оставаться в бомбоубежищах.

Ранее член политбюро движения Анвар Таха заявил, что у «Исламского джихада» есть несколько условий для прекращения огня. Так, в качестве одного из них было названо освобождение лидера группировки Бассама ас-Саади, который был задержан израильскими военными. Также боевики потребовали прекращения Израилем судебного преследования в отношении других членов движения.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против группировки «Исламский джихад». Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение. 7 августа премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа.

В мире,Яир Лапид,
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