Режим прекращения огня сорвался из-за требований «Исламского джихада»

Установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта срывается из-за требований радикальной группировки "Исламский джихад" к Египту предоставить ей ряд гарантий. Об этом сообщает в воскресенье вечером телеканал Al Jazeera.
По его сведениям, "Исламский джихад" требует от Египта, выступающего в роли посредника, гарантий в отношении своих заключенных и прекращения израильской агрессии.
Также сообщается, что Египет продолжает поддерживать контакты с противоборствующими сторонами в целях сдерживания ситуации и прекращения эскалации.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на палестинского чиновника, что перемирие в секторе Газа, предположительно, должно было вступить в силу в 20:00 в воскресенье.