Режим прекращения огня сорвался из-за требований «Исламского джихада»

Установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта срывается из-за требований радикальной группировки "Исламский джихад" к Египту предоставить ей ряд гарантий. Об этом сообщает в воскресенье вечером телеканал Al Jazeera.

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По его сведениям, "Исламский джихад" требует от Египта, выступающего в роли посредника, гарантий в отношении своих заключенных и прекращения израильской агрессии.

Также сообщается, что Египет продолжает поддерживать контакты с противоборствующими сторонами в целях сдерживания ситуации и прекращения эскалации.