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1 час назад

Зеленский назвал «ядерным террором» обстрел Запорожской АЭС

News.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал к более решительному международному реагированию на «российский ядерный террор» после нового обстрела Запорожской АЭС, о чем он сообщил в Twitter. Украинский лидер утверждает, что недавние обстрелы АЭС в Энергодаре якобы были осуществлены Россией. Он также призвал ввести новые санкции против РФ в атомной отрасли.

В разговоре с Шарлем Мишелем упомянул о ситуации на поле боя, в частности на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более сильного ответа со стороны международного сообщества — санкций в отношении российской атомной отрасли и ядерного топлива, — написал президент.

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

Военно-гражданская администрация Энергодара сегодня днем сообщила, что ночью с 6 на 7 августа украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по территории Запорожской АЭС. Отмечается, что обломки запущенной ракеты приземлились в 400 метрах от главного энергоблока.

Ранее начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев заявил о сохранности критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС благодаря грамотным действиям подразделений Вооружённых сил России. Он подчеркнул, что в случае аварии на Запорожской АЭС произойдёт катастрофа, которая по масштабам превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

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