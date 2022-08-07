Власти Тайваня обратились с призывом к Китаю

Новое заявление о ситуации вокруг острова сделал тайваньский премьер-министр Су Чжэньчан, передает Bloomberg.
«Китай ожесточенно предпринимает военные действия, чтобы подорвать региональный мир и стабильность. Но мы никогда не уступим давлению. Мы поддерживаем свободу и демократию и уверены, что тайваньцы не одобряют запугивающие действия Китая с применением силы и бряцанием оружием у нашей двери», - заявил в воскресенье журналистам премьер-министр Тайваня.
Он призвал китайское правительство «не играть военными мускулами». От учений «страдает не только Тайвань».
«Даже соседние страны громко протестовали, а свободолюбивые и демократические страны, такие как США, резко осудили эти действия», - резюмировал он.
Сегодня Народно-освободительная армия КНР вновь провела учения вокруг Тайваня. Они были «сосредоточены на проверке возможностей совместной огневой мощи для нанесения дальних ударов с воздуха и на земле».
Тайвань заявил, что китайские учения снова имитировали атаки на остров и корабли. Военные отметили, что Китай также разместил беспилотники вблизи отдаленных островов Тайваня.
КНР провела вблизи Тайваня самые масштабные военные учения за последние десятилетия. Они состоялись после провокационной поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Пекин пока не сообщает, завершены ли военные маневры вблизи Формозы. Не исключено, что они будут продлены.