Власти Тайваня обратились с призывом к Китаю

«Китай ожесточенно предпринимает военные действия, чтобы подорвать региональный мир и стабильность. Но мы никогда не уступим давлению. Мы поддерживаем свободу и демократию и уверены, что тайваньцы не одобряют запугивающие действия Китая с применением силы и бряцанием оружием у нашей двери», - заявил в воскресенье журналистам премьер-министр Тайваня.