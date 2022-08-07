Британцы сдают своих питомцев в приюты из-за роста цен на их содержание

Волонтеры признались, что с каждым днем получают все больше звонков от жителей Великобритании. Владельцы домашних животных просят принять питомцев в приюты, так как не могут их прокормить. Об этом пишет Mirror.

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Сотрудники благотворительной организации Dogs Trust уточнили, что к ним поступило «18 000 звонков от обезумевших [от горя] владельцев, которые больше не могут позволить себе содержать своих любимых животных». Они подчеркнули, что это на 55% больше, чем за первые семь месяцев 2021 года.

Волонтер Адам Клоуз пояснил, что хозяевам приходится делать очень тяжелый выбор. Им требуется решить, что важнее - отопление домов, продукты для домочадцев или корм для питомца.

Он отметил, что «печальная картина» наблюдается по всему Соединенному Королевству. Приюты переполнены, сотрудникам приходится отказываться от приема новых подопечных.

По данным издания, стоимость кормов выросла на 20% в сравнении с прошлым годом, что повысило стоимость содержания собак до 250 фунтов стерлингов в месяц, кошек - до 125. Счета от ветеринаров достигли астрономических величин.

Бедственное положение животных, подчеркнули журналисты, используется в политических целях.