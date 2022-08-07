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56 минут назад

Большинство жителей ЕС не считают Россию виновной в росте цен на энергию в Европе

Газета.Ruиещё 1

Около 60% жителей Европы обвиняют в увеличении цен на энергоносители власти своих государств, частные компании или Евросоюз в целом, пишет El Mundo со ссылкой на опрос Euroskopia. Согласно исследованию, 25% европейцев считают, что власти их государств несут ответственность за рост цен на энергию, еще 24% возлагают вину на частные энергетические компании, а 11% обвиняют в кризисе ЕС.

Как отмечается, нарратив о том, что проблемы с ценами на энергоносители связаны с Россией — активно продвигаемый рядом европейских политиков и СМИ, — поддерживают лишь 28% опрошенных. Еще 10% респондентов в целом не смогли ответить на этот вопрос, а 2% назвали другие причины роста стоимости энергии в Европе.

Стало известно о борьбе Европы и Азии за российский газ

Кроме того, 56% европейцев заявили, что испытывают сильное беспокойство из-за роста цен на энергоносители. А 45% респондентов объявили, что ощущают на себе увеличение стоимости энергии в Европе.

Ранее сообщалось, что среднемесячная расчетная цена газа на европейской бирже существенно выросла почти на 50% за июль, достигнув стоимости примерно в $1805.

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