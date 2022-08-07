Основатель Pink Floyd назвал Байдена «военным преступником»

Музыкант Роджер Уотерс заявил, что глава США Джо Байден активно разжигает военный конфликт на Украине. По его мнению, президент совершает тяжелое преступление. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что рок-музыкант Роджер Уотерс получил широкую известность как один из основателей и лидеров группы Pink Floyd.

Исполнитель полагает, что поведение Джо Байдена преступно. Ему следовало бы не «подливать масло в огонь», а призвать президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с Москвой.

Уотерс подчеркнул, что вина за боевые действия на Украине лежит на НАТО. Он пояснил, что в 2008 году на саммите блока была поднята тема расширения организации за счет Грузии и Украины.

Следовательно, спецоперация стала ответом России на продвижение альянса вплотную к российским границам, уточнил музыкант. При том, что руководители НАТО обещали не делать это.