Лукашенко рассказал о «боге войны» в современных конфликтах

«В современных войнах и вооруженных конфликтах артиллерия не утратила своего названия «бога войны» и решающей роли на поле боя. Убежден, что вы это хорошо понимаете и впредь будете делать все, чтобы огневая мощь наших Вооруженных Сил росла и укреплялась в интересах гарантированной защиты Республики Беларусь от посягательств на ее независимость и территориальную целостность», — отметил Лукашенко.