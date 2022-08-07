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24 минуты назад

Лукашенко рассказал о «боге войны» в современных конфликтах

Газета.Ru

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что артиллерия не утратила своей решающей роли в современных войнах и вооруженных конфликтах, передает «БелТА». Так, белорусский лидер поздравил личный состав и ветеранов 51-й гвардейской Оршанской Краснознаменной ордена Александра Невского артиллерийской бригады с 80-летием.

Лукашенко рассказал о «боге войны» в современных конфликтах
Фото: ReutersReuters

«В современных войнах и вооруженных конфликтах артиллерия не утратила своего названия «бога войны» и решающей роли на поле боя. Убежден, что вы это хорошо понимаете и впредь будете делать все, чтобы огневая мощь наших Вооруженных Сил росла и укреплялась в интересах гарантированной защиты Республики Беларусь от посягательств на ее независимость и территориальную целостность», — отметил Лукашенко.

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Как указал президент Белоруссии, в годы Великой Отечественной войны артиллеристы белорусские отличились при освобождении земель республики от немецко-фашистских захватчиков. Лукашенко также подчеркнул, что 51-й артиллерийская бригада до сих пор считается одной из лучших.

Ранее Лукашенко заявил, что начался передел мира, и в настоящее время он находится в разгаре.

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