Лукашенко рассказал о «боге войны» в современных конфликтах

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что артиллерия не утратила своей решающей роли в современных войнах и вооруженных конфликтах, передает «БелТА». Так, белорусский лидер поздравил личный состав и ветеранов 51-й гвардейской Оршанской Краснознаменной ордена Александра Невского артиллерийской бригады с 80-летием.
«В современных войнах и вооруженных конфликтах артиллерия не утратила своего названия «бога войны» и решающей роли на поле боя. Убежден, что вы это хорошо понимаете и впредь будете делать все, чтобы огневая мощь наших Вооруженных Сил росла и укреплялась в интересах гарантированной защиты Республики Беларусь от посягательств на ее независимость и территориальную целостность», — отметил Лукашенко.
Как указал президент Белоруссии, в годы Великой Отечественной войны артиллеристы белорусские отличились при освобождении земель республики от немецко-фашистских захватчиков. Лукашенко также подчеркнул, что 51-й артиллерийская бригада до сих пор считается одной из лучших.
Ранее Лукашенко заявил, что начался передел мира, и в настоящее время он находится в разгаре.