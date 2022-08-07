Встреча АСЕАН в Пномпене ознаменовалась разгромом дипломатии США

На министерской встрече АСЕАН в Пномпене произошел разгром дипломатии США. О нем рассказал обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев.Ожидалось, что в ходе саммита Россию раскритикуют из-за конфликта на Украине, а Китай — из-за ситуации вокруг Тайваня. Но на деле эти темы даже не были затронуты.
«Перед нами трагические просчеты американских стратегов, осложненные развалом политической системы страны и тем фактом, что десятки государств мира эти просчеты и развал видят и печально качают головами», — отметил Косырев в статье для агентства.
На этом фоне публицист обратил внимание, что подобные мероприятия АСЕАН не предусматривают принятия каких-либо серьезных решений.