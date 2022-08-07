Встреча АСЕАН в Пномпене ознаменовалась разгромом дипломатии США

На министерской встрече АСЕАН в Пномпене произошел разгром дипломатии США. О нем рассказал обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев.Ожидалось, что в ходе саммита Россию раскритикуют из-за конфликта на Украине, а Китай — из-за ситуации вокруг Тайваня. Но на деле эти темы даже не были затронуты.