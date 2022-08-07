Дмитрий Дробницкий (Специализирующийся на американистике аналитик в области политики) проинформировал заинтересованную общественность о своём мнении, что нужно обращать пристальное внимание на то, каким образом правящие круги Турецкой Республики реагируют на ситуацию, складывающуюся в Косово. Собственными размышлениями на эту тему данный специалист поделился во время интервью, обнародованного сетевым изданием Украина.ру. Об этом также пишет Общественная служба новостей.

Фото: fbm.ru fbm.ru

По мнению политического эксперта нужно тщательно следить за тем, насколько и как участвует Турция в косовском вопросе. Аналитик считает, что для неё это первостепенный интерес. Эта область приблизительно такая же ценная, как и Сирийская Арабская Республика. Если ей занимается Реджеп Тайип Эрдоган (Президент Турции), то значит там происходит что-то важное.

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На данный момент общая ситуация в этой области остаётся крайне напряжённой. В связи с этим недавно Йенс Столтенберг (Генеральный секретарь Североатлантического союза) проинформировал заинтересованную общественность о том, что оборонный альянс НАТО готов вмешаться в ситуацию вокруг Косово. Видимо, речь идёт о военных действиях, так как это как раз соответствует основному занятию блока. Но это произойдет только в том случае, если стабильность на территории Косово будет поставлена под угрозу.

Также недавно на территории этой области произошёл другой инцидент. Джеляль Швецла (“Министр внутренних дел” частично признанной Республики Косово) проинформировал широкую аудиторию о задержании Дарьи Асламовой (Работницы издания “Комсомольская правда” из Российской Федерации) при попытке въезда в область.

Он сообщил заинтересованной общественности о том, что журналистка якобы участвовала в боевых действиях на территории Украины, пропагандируя оккупацию.