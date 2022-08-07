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1 час назад

СБ ООН может провести заседание в связи с ситуацией в Газе

Елена Прошина

Китай, Франция, ОАЭ, Норвегия и Ирландия запросили закрытое заседание совещательного органа, обеспокоенные ситуацией в секторе Газа. Об этом сообщает агентство WAM со ссылкой на МИД Эмиратов, пишет «Газета.ру».

СБ ООН может провести заседание в связи с ситуацией в Газе
Фото: ReutersReuters

Как говорится в сообщении, главным инициатором закрытого заседания выступили Объединенные Арабские Эмираты. Планируется, что встреча состоится в понедельник. В ходе заседания представители разных стран обсудят недавние события в секторе Газа и различные варианты дальнейших действий на международной арене, которые помогут добиться «всеобъемлющего и справедливого мира».

МИД ОАЭ также призвал обе стороны конфликта проявить сдержанность для предотвращения массовых жертв.

Ранее сообщалось, что Военные силы Израиля провели в секторе Газа операцию «Рассвет», направленную на уничтожение сил «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация). Правительство Израиля ввело чрезвычайное положение в 80-километровой зоне вокруг сектора Газа.

СМИ также сообщили о жертвах среди мирного населения. Сектор Газ в ответ на действия Израиля выпустил по стране более сотни ракет. В городе Тель-Авив открыли все бомбоубежища. По предварительной информации, число погибших увеличилось до 24 человек. Ранения получили 203 человека.

В мире,Совбез ООН,
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