СБ ООН может провести заседание в связи с ситуацией в Газе

Китай, Франция, ОАЭ, Норвегия и Ирландия запросили закрытое заседание совещательного органа, обеспокоенные ситуацией в секторе Газа. Об этом сообщает агентство WAM со ссылкой на МИД Эмиратов, пишет «Газета.ру».

Фото: Reuters Reuters

Как говорится в сообщении, главным инициатором закрытого заседания выступили Объединенные Арабские Эмираты. Планируется, что встреча состоится в понедельник. В ходе заседания представители разных стран обсудят недавние события в секторе Газа и различные варианты дальнейших действий на международной арене, которые помогут добиться «всеобъемлющего и справедливого мира».

МИД ОАЭ также призвал обе стороны конфликта проявить сдержанность для предотвращения массовых жертв.

Ранее сообщалось, что Военные силы Израиля провели в секторе Газа операцию «Рассвет», направленную на уничтожение сил «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация). Правительство Израиля ввело чрезвычайное положение в 80-километровой зоне вокруг сектора Газа.