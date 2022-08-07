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1 час назад

Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира

Lenta.ruиещё 4

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «во многих отношениях» превращаются в страну третьего мира. Его слова приводит ТАСС.

Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира
Фото: ReutersReuters

«Мы страна, чья экономика спотыкается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят адресатам, и чья система образования располагается в конце любого списка», — подчеркнул политик в ходе выступления перед американскими консерваторами.

По словам Трампа, самым важным стало то, что США больше «не уважают и не слушают» в мире. Он добавил, что в годы его президентства ситуация кардинально отличалась, поэтому республиканцы должны начать исправлять сложившееся положение уже в ноябре, после промежуточных выборов в Конгресс.

Ранее экс-глава Белого дома предупредил о возможности Третьей мировой войны, после обострения конфликта на Украине может последовать эскалация вокруг Тайваня. Эта война будет хуже, чем любая другая война в истории, потому у нас есть оружие, подобного которому никто никогда не видел, полагает политик.

В мире,Дональд Трамп,
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