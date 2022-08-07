Израиль сообщил о гибели командира «Исламского джихада»

Высокопоставленный командир запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» Халед Мансур погиб в ходе израильского авиаудара по сектору Газа. Об этом сообщило военное крыло движения «Бригады аль-Кудс», передает РИА Новости .

«Член военного совета и командир южного региона Халед Саид Мансур погиб в ходе сионистского авиаудара, который был нанесен вчера (6 августа, — прим. "Ленты.ру") вечером по городу Рафах », — говорится в сообщении.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад». Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение.